Usa 2020, discorso di Joe Biden e Kamala Harris alle 2 italiane

Afp

Joe Biden e Kamala Harris terranno un discorso alla nazione americana quando in Italia saranno le 2 di notte. Potrebbe essere il momento in cui verrà annunciata ufficialmente la vittoria del partito democratico alle elezioni Usa contro Donald Trump, che pure non ha intenzione di dichiararsi sconfitto. Sarà la candidata vice-presidente Harris a parlare per prima.