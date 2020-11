Usa 2020, chiuso lo spazio aereo sopra la casa di Biden

Afp

L'aviazione degli Stati Uniti ha chiuso lo spazio aereo sopra la casa di Joe Biden a Wilmington, in Delaware, per un raggio di 1 miglio. La Federal Aviation Administration, riferisce la Cnn, ha anche temporaneamente sospeso il sorvolo sul vicino Chase Center, dove è possibile che il candidato democratico alla presidenza Usa faccia il suo discorso in caso di vittoria.