Usa 2020, Biden: "Transizione iniziata, nulla ci può fermare"

"Stiamo iniziando la transizione, è già in corso. Nulla ci può fermare". Così il presidente americano eletto Joe Biden ha risposto a chi gli chiedeva di commentare il fatto che Donald Trump non abbia ancora riconosciuto la vittoria del candidato democratico. L'ex vicepresidente di Obama ha definito "imbarazzante" il rifiuto dell'avversario repubblicano. Un rifiuto che "non ha molte conseguenze", ha aggiunto Biden.