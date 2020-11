Usa 2020, Biden: "Il mio non è un terzo mandato Obama"

Ansa

"Questo non è un terzo mandato Obama". Lo ha detto Joe Biden nella sua prima intervista tv da presidente eletto. Parlando alla Nbc, Biden ha sottolineato come "oggi gli Usa affrontano un mondo totalmente differente". La transizione è iniziata: "Stiamo già partecipando ai briefing e avendo avendo riunioni di lavoro con il Covid team della Casa Bianca. Stiamo discutendo non solo come distribuire il vaccino ma come renderlo disponibile a tutti".