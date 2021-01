Trump ai sostenitori: "Ci hanno rubato le elezioni, ma ora andate a casa"

"Lo so che siete feriti, ci hanno rubato le lezioni. Un'elezione che abbiamo vinto a valanga e lo sanno tutti. Ma dovete andare a casa ora". Lo afferma Donald Trump in un messaggio registrato rivolto ai suoi sostenitori. "Dobbiamo avere pace, legalità e rispettare" gli agenti, aggiunge. "Non vogliamo che nessuno venga ferito. E' un periodo difficile: questa è stata un'elezione fraudolenta ma c'è bisogno di pace. Siete speciali, vedremo cosa accade".