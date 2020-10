Sondaggi Usa 2020: Trump avanti in Iowa, Biden in Michigan e Wisconsin

Ansa

Donald Trump in vantaggio di sette punti su Joe Biden in Iowa. Secondo un sondaggio del The Moines Register, il presidente ha il 48% delle preferenze contro il 41% dell'ex vice presidente. In settembre i due candidati erano testa a testa. Joe Biden è invece avanti , secondo un sondaggio di Cnn, in Michigan e Wisconsin. E' invece testa a testa fra i due candidati in Arizona e North Carolina. Trump aveva vinto in questi ultimi quattro Stati nel 2016.