Jill Biden, la first lady che "parla" siciliano: il nonno nato nel Messinese

Sarà la prima first lady italoamericana , o meglio, siculoamericana. Le origini di Jill Jacobs , moglie di Joe Biden , affondano in provincia di Messina . Da Gesso , piccolo borgo a 16km dalla città dello Stretto, partì nel 1900 il nonno Domenico Giacoppo , il cui cognome, una volta arrivato negli Stati Uniti venne trasformato in Jacobs.

"Per risalire alle radici familiari di Jill Jacobs sono partito da un'intervista che la signora Biden aveva rilasciato ad un giornale, riuscendo a identificare i componenti della sua famiglia partita da Gesso per gli Stati Uniti. Il nonno della first lady Domenico, che aveva allora un anno e sei mesi, si imbarcò il 19 maggio del 1900 sulla nave "Patria" in partenza da Napoli insieme alla mamma Angela Caruso e ad altri tre fratelli Antonio, Natalina e Giovanna, rispettivamente di 11, 8 e 5 anni, per raggiungere il capofamiglia Placido Giacoppo". A raccontare le origini familiari della moglie di Biden è Antonio Federico, studioso di Gesso, che ha ricostruito l'albero genealogico di tutte le famiglie della piccola frazione messinese.

"Per un mese - spiega lo studioso - i Giacoppo hanno mantenuto lo stesso cognome, poi l'hanno trasformato in Jacobs. Siamo fieri orgogliosi che ora Jill sia la prima moglie italoamericana di un presidente degli Stati uniti e la invitiamo a venire qui e riscoprire le sue origini. Ora purtroppo questo villaggio si è spopolato: nel 1900 vivevano qui 3.500 abitanti, ora solo 450 persone".