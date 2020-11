Usa, Rudolph Giuliani suda e sul viso cola la tinta dei capelli: social scatenati

Se a nessuno era sfuggito il cambio di colore di capelli di Donald Trump dopo la sconfitta alle elezioni del 3 novembre, non è passato inosservato nemmeno come al suo avvocato il colore dei capelli sia... colato sul viso. Letteralmente. Durante una conferenza stampa, in cui non sono mancati scontri verbali coi giornalisti presenti, Rudolph Giuliani, a capo del team legale del presidente degli Stati Uniti, ha iniziato a sudare copiosamente. E il risultato è stato che la tintura dei capelli ha creato due solchi neri sul viso dell'ex sindaco di New York. I social si sono scatenati tra ironie e meme: "E' dura di questi tempi essere l'avvocato di Trump", hanno sottolineato gli utenti.