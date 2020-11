Biden avanti in Pennsylvania, ma Trump non riconoscerà la vittoria del rivale

Afp

Joe Biden sorpassa Donald Trump anche in Pennsylvania, secondo i dati diffusi dalla Cnn, ma l'attuale inquilino della Casa Bianca non ha intenzione di riconoscere la vittoria del rivale. Trump ha detto che non accetterà di perdere neanche se l'avversario dovesse conquistare la Georgia o uno degli altri Stati ancora da assegnare, ipotesi che vanificherebbe definitivamente le sue speranze di arrivare ai 270 Grandi elettori.