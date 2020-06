Coronavirus, Wsj: in Usa più di 50mila morti in strutture per anziani

Negli Stati Uniti, solo nelle case di cura o in altre strutture per anziani, sono morte più di 50mila persone a causa del Covid-19. E' quanto emerge da un report del Wall Street Journal che ha analizzato i dati. Più di 250mila casi sono stati registrati tra ospiti e dipendenti delle strutture. Finora negli Usa ci sono state 116mila vittime, quindi oltre il 40% dei decessi riguarda persone che vivevano in una residenza per anziani.

