Coronavirus, vaccino Usa: al via la "fase 3" sull'uomo 

Ha preso il via la "fase 3" di sperimentazione clinica sull'uomo del vaccino anti Covid-19, sviluppato dall'azienda americana Moderna, in collaborazione con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Usa diretto da Anthony Fauci. Lo annuncia il National Institute of Health. La sperimentazione sarà effettuata in 89 siti americani su circa 30.000 volontari sani. Si tratta di uno dei 5 vaccini arrivati alla "fase 3", tra i 25 allo studio sull'uomo.