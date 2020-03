Coronavirus Usa, Trump fa dietrofront: niente quarantena per New York

"Una quarantena per gli Stati di New York, New Jersey e Connecticut non sarà necessaria". Lo ha scritto su Twitter Donald Trump. Il presidente americano, nonostante i numeri crescenti dell'epidemia coronavirus, ha evitato un acceso scontro politico. Il governatore di New York Andrew Cuomo aveva poco prima dichiarato che la chiusura del suo Stato avrebbe causato caos e aperto una guerra con la Casa Bianca.