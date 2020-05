Coronavirus, Usa: altri 1.800 morti in un giorno 

Gli Stati Uniti hanno riportato venerdì oltre 1.800 in 24 ore a causa del nuovo coronavirus, un saldo in leggero calo rispetto ai giorni precedenti, secondo il consueto conteggio della Johns Hopkins University continuamente aggiornato. Questi 1.883 decessi portano il bilancio totale dell'epidemia negli Stati Uniti a oltre 64.700 vittime. E' il prezzo più pesante pagato da un Paese in valore assoluto.