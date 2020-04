Coronavirus, una neonata di 18 giorni guarisce in Turchia

Una neonata di 18 giorni è guarita dal coronavirus in Turchia. La piccola, ricoverata all'ospedale di Bursa, nel nord-ovest, era stata sottoposta al test a 10 giorni e trovata positiva, dopo che entrambi i genitori si erano ammalati di Covid-19. Durante il periodo di cura, ha riferito ad Anadolu il medico, Bayram Ali Dostum, specialista del reparto di neonatologia del nosocomio, la bambina "non ha avuto difficoltà respiratorie" ed è stata dimessa. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui