Covid, l'Ema avvia l'esame del vaccino CureVac | In Europa orientale i casi superano quota dieci milioni

File davanti alle farmacie e ancora problemi tecnici al portale Puglia Salute per la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid per gli over 80. L'alto numero di adesioni, quasi 23mila anziani in meno di sei ore giovedì, sta creando disagi e problemi anche nella seconda giornata di prenotazione. Sul sito è stata attivata la sezione dedicata alla "fase 2" della campagna vaccinale, però continuano a esserci intoppi tecnici: il sistema informatico è molto rallentato e completare le tre fasi per prenotare il vaccino può richiedere sino ad un'ora di attesa.