Coronavirus, Turkish Airlines sospende i voli per l'Italia

La Turkish Airlines ha annunciato di aver temporaneamente cancellato tutti i voli per l'Italia a causa dell'epidemia di coronavirus. La compagnia di bandiera turca ha dichiarato che il divieto di volo avrebbe avuto effetto immediato. La decisione è giunta dopo la direttiva del centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta, negli Stati Uniti, che raccomanda ai viaggiatori di evitare qualsiasi viaggio non necessario in Italia.

