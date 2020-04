Coronavirus, Trump "silura" via Twitter l'immunologo della Casa Bianca Fauci | Scontro aperto col presidente sulla gestione dell'epidemia

"Fauci ora dice che se Trump avesse ascoltato prima gli esperti medici avrebbe potuto salvare molte vite", scrive Lorraine, ricordando che "Fauci diceva alla gente il 29 febbraio che non c'era nulla di cui preoccuparsi e che il virus non poneva alcuna minaccia agli americani in generale". Ritwittando il post, Trump aggiunge: "Mi dispiace, fake news, ho bandito la Cina molto prima che la gente parlasse".

Coronavirus, arrivata a New York la super nave ospedale Comfort: mille posti letto per liberare gli ospedali E' un'altra di quelle immagini che rimarranno indelebili di questa pandemia senza precedenti: l'arrivo dell'enorme nave ospedale militare nella baia di New York. L'enorme imbarcazione bianca con il simbolo della croce rossa avanza verso il fiume Hudson in un clima spettrale, con lo skyline di una Manhattan deserta sullo sfondo. Ad attendere l'arrivo della Usn Comfort tutte le autorità newyorchesi, dal sindaco Bill de Blasio al governatore Andrew Cuomo. L'attracco non lontano a dove ogni giorno, in tempi normali, decine di traghetti fanno la spola tra il New Jersey e downtown Manhattan, trasportando migliaia di persone dirette soprattutto a Wall Street. A bordo almeno 1.000 posti letto che saranno riservati ai malati non di coronavirus, per liberare posti negli ospedali cittadini.

Primo morto a bordo della portaerei Roosevelt - Intanto gli Stati Uniti devono affrontare le centinaia di morti quotidiane causate dal coronavirus. Tra quelle che lasciano più il segno c'è quella del marinaio a bordo della portaerei americana Theodore Roosevelt. E' la prima vittima registrata sulla nave dopo che il suo comandante è stato rimosso per aver rivelato ai media una lettera in cui sollecitava un'azione più decisa del Pentagono contro la diffusione a bordo del Covid-19. La Marina ha detto che il militare, la cui identità non è stata ancora resa nota, era risultato positivo lo scorso 30 marzo ed era stato sbarcato. Il 9 aprile era stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della Marina militare a Guam.

Strage di anziani nelle case di riposo - Situazione drammatica nelle case di riposo americane: in tutto il Paese sono oltre 3.600 i morti collegati a focolai di coronavirus nelle strutture. Secondo i media Usa c'è stato un aumento allarmante nelle ultime due settimane. Le persone che vivono in tali strutture sono circa un milione, e per gli esperti il bilancio dei decessi è probabilmente molto più alto perché i dati ufficiali non includono chi e' morto senza aver fatto il test. Nonostante le misure adottate dal

governo federale a metà marzo con il blocco dei visitatori, l'interruzione di tutte le attività di gruppo e la richiesta che ogni dipendente delle case di riposo sia sottoposto a esami per la febbre o sintomi respiratori ad ogni turno, il numero dei decessi è salito alle stelle. I contagi secondo i media sono proseguiti soprattutto poiché tali test non hanno rilevato i lavoratori asintomatici.

New York, fosse comuni per vittime povere di coronavirus

A New York ad esempio, epicentro dell'emergenza coronavirus negli Usa, ci sono stati 1.880 morti nelle case di cura su circa 96.000 persone ospiti delle strutture, ma finora non sono stati diffusi dati su specifici focolai per problemi di privacy.