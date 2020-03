Coronavirus, arrivata a New York la super nave ospedale Comfort: mille posti letto per liberare gli ospedali

E' un'altra di quelle immagini che rimarranno indelebili di questa pandemia senza precedenti: l'arrivo dell'enorme nave ospedale militare nella baia di New York. L'enorme imbarcazione bianca con il simbolo della croce rossa avanza verso il fiume Hudson in un clima spettrale, con lo skyline di una Manhattan deserta sullo sfondo. Ad attendere l'arrivo della Usn Comfort tutte le autorità newyorchesi, dal sindaco Bill de Blasio al governatore Andrew Cuomo. L'attracco non lontano a dove ogni giorno, in tempi normali, decine di traghetti fanno la spola tra il New Jersey e downtown Manhattan, trasportando migliaia di persone dirette soprattutto a Wall Street. A bordo almeno 1.000 posti letto che saranno riservati ai malati non di coronavirus, per liberare posti negli ospedali cittadini.