Coronavirus, Trump: "Non sono contagioso, pronto a tornare in pista"

"Sto bene" e "non credo affatto di essere contagioso". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, intervistato su Fox News. Il tycoon si è quindi detto pronto per tornare a fare campagna elettorale e per tenere comizi. Ha inoltre rifiutato categoricamente l'ipotesi di un confronto via webcam con il candidato democratico Joe Biden: "Non sprecherò il mio tempo".