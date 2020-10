Coronavirus, Trump: "Impariamo a conviverci, influenza è più letale"

"La stagione influenzale sta arrivando. Molte persone ogni anno, a volte oltre 100mila, e nonostante il vaccino, muoiono di influenza. Chiuderemo il nostro Paese? No, abbiamo imparato a conviverci, proprio come stiamo imparando a convivere con il Covid, che nella maggior parte della popolazione è molto meno letale". Lo scrive su Twitter il presidente Donald Trump, rientrato alla Casa Bianca dopo il ricovero per il coronavirus.