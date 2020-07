Coronavirus, tornano restrizioni in Inghilterra per 4 milioni di persone 

Da mezzanotte è scattato un brusco giro di vite per i movimenti di oltre 4 milioni di persone nel nord dell'Inghilterra , a seguito di un forte aumento di contagi da coronavirus . Tra le altre cose, alle persone di gruppi familiari diversi è proibito incontrarsi al chiuso nella Greater Manchester e in parti del Lancashire orientale e del West Yorkshire. Un nucleo familiare potrà andare al pub, ma senza mescolarsi con altre persone.

Ministro della Salute: "Nuovi contagi per inosservanza distanziamento" Le nuove misure restrittive, spiega la Bbc, sono state annunciate poche ore prima dell'entrata in vigore dal ministro della Salute Matt Hancock. Hancock ha spiegato che la stretta si è resa necessaria perché le persone non osservano il distanziamento sociale. La nuova diffusione del Covid "è in gran parte dovuta alle riunioni delle famiglie e al mancato rispetto delle distanze sociali", ha sottolineato. "

Intraprendiamo questa azione con il cuore pesante, ma vediamo tassi crescenti di contagi in tutta Europa e siamo determinati a fare tutto il necessario per proteggere le persone", ha aggiunto.

Messico terzo Paese al mondo per decessi Il Messico ha intanto superato il Regno Unito ed è diventato il terzo Paese al mondo in termini di decessi correlati al coronavirus. Stando infatti ai dati ufficiali, in Messico è stata oltrepassata la soglia dei 46mila morti: peggio di così è andata al momento solo a Stati Uniti e Brasile.

Cina, 127 nuovi contagi in un giorno La Cina ha registrato il suo nuovo record giornaliero di casi dall'inizio di marzo. Secondo le autorità si tratta di 127 casi, 123 dei quali di trasmissione locale, e 112 nella regione dello Xinjiang. In Cina è in corso un aumento dei casi giornalieri: 105 mercoledì, 101 martedì e 68 lunedì. Il principale focolaio è quello dello Xinjiang, dove sono entrate in vigore misure severissime di lockdown da una settimana, tra cui la sospensione dei trasporti pubblici e dei voli, i controlli all'ingresso e all'uscita della capitale Urumqi.