Coronavirus, Thailandia vieta attracco a nave crociera con 64 italiani

Attracco vietato a Phuket, in Thailandia, per la nave da crociera Costa Fortuna con a bordo 64 italiani "tutti sani", come comunicato dalla compagnia. Il Paese asiatico ha infatti imposto restrizioni a causa del coronavirus allo sbarco di nostri connazionali che siano stati in Italia negli ultimi 14 giorni. La compagnia ha precisato che "non vi è alcun caso sospetto a bordo" e che la nave è ora in navigazione verso la Malesia.

