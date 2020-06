Coronavirus, Speranza: quarantena per chi arriva da Paesi extra-Schengen

L'Italia sceglie la linea della prudenza e mantiene in vigore l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra-Schengen. La misura si applica anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati dall'Ue nella "lista verde", da e per i quali ci si può muovere liberamente dal primo luglio. E' questo il contenuto dell'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza.