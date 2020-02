Coronavirus, sotto osservazione 3 tifosi del Valencia rientrati dall'Italia

Tre tifosi del Valencia, che avevano partecipato alla trasferta di San Siro per la partita di Champions contro l'Atalanta, hanno contattato i servizi sanitari spagnoli affermando di ritenere di avere i sintomi del coronavirus. Lo riportano i media spagnoli. Dalla Generalitat Valenciana hanno precisato: "I sintomi dei tre tifosi sono ancora in fase di valutazione. Adesso faremo un sondaggio epidemiologico".

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui