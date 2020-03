Coronavirus, secondo decesso in Usa | Almeno 22 morti in SudCorea

Intanto le morti nel mondo causate dal nuovo coronavirus hanno superato le 3mila unità, fino a raggiungere quota 3.038, con l'infezione estesa ormai a 65 Paesi: il dato è maturato ufficialmente con i 42 decessi emersi dagli aggiornamenti forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese, che hanno portato il totale in Cina a 2.912.

Coronavirus, MotoGp: rinviata anche la gara in Thailandia Il Gran premio di motociclismo della Thailandia in programma il 22 marzo è stato rinviato a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato il vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul. "Dobbiamo prima concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso - ha detto Anutin, che è anche ministro della Sanità -. E' nell'interesse del Paese e dei partecipanti".

Emergenza coronavirus, annullato il Salone del Libro di Parigi L'edizione annuale del Salone del Libro di Parigi, in programma dal 20 al 23 marzo, è stata cancellata per i timori legati all'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato il presidente della manifestazione, Vincent Montagne. "In seguito alle decisioni del governo di vietare i raduni con più di 5000 persone in un ambiente chiuso, abbiamo preso con rammarico la decisione di annullare l'edizione 2020", ha scritto in un comunicato.