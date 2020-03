Coronavirus, contagiato lo scrittore cileno Sepúlveda

Lo scrittore cileno Luis Sepúlveda è stato contagiato dal coronavirus. Lo riferiscono i media spagnoli che citano come fonte la moglie dell’autore 71enne. Sepúlveda si trova attualmente in un ospedale delle Asturie, in Spagna, dove è stato ricoverato sabato mattina. I primi sintomi della polmonite causata dal virus sarebbero stati notati al ritorno da un viaggio in Portogallo dove era rimasto dal 18 al 23 febbraio per partecipare al festival letterario Correntes d’Escritas.