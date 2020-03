Coronavirus, scienziati Cina: trasmissione anche da feci e urina

La trasmissione del nuovo coronavirus attraverso feci e urina è stata riconosciuta dalla Commissione sanitaria nazionale cinese nei suoi piani di diagnosi e cura. Lo scrive il South China Morning Post. Una ricerca ha rilevato tracce di coronavirus in campioni di feci presi da pazienti, per cui la commissione ha inserito il contatto con aerosol di feci e urine contaminate come possibili modo di trasmissione. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui