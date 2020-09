Coronavirus, salgono casi: Cuomo minaccia chiusure mirate a New York

I casi di coronavirus aumentano a New York e il governatore Andrew Cuomo minaccia nuove chiusure per contenere il virus. "I lockdown saranno mirati ai focolai identificati", ha spiegato Cuomo sottolineando che il balzo dei casi nella Grande Mela ha contribuito all'aumento a livello statale. L'ipotesi allo studio prevederebbe la chiusura delle attività non essenziali e il divieto di assembramento oltre le dieci persone in alcune aree.