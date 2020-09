Coronavirus, record di nuovi casi in Francia: oltre 16mila nelle ultime 24 ore

Nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie, sulla Francia piombano le nuove cifre record dei contagi : 16.096 , secondo quanto comunicato dal governo, soltanto nelle ultime 24 ore, un livello mai raggiunto . Superano per la prima volta quota mille, dopo la prima ondata del coronavirus, le r ianimazioni , che ospitano ormai 1.048 pazienti (46 in più di ieri). Oggi i morti per coronavirus sono stati 52, numero che porta il totale a 31.511.

In Spagna superata la soglia dei 700mila contagi Continua l'emergenza anche in Spagna, dove è stata superata la soglia dei 700mila casi di Covid-19 confermati dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.653 nuovi contagi, che hanno portato il totale a 704.209. Altre 84 persone sono morte nelle ultime 24 ore, per complessivi 31.118 decessi.

In Gb altri 6.634 casi, dato più alto mai registrato Il Regno Unito ha registrato nelle ultime 24 ore altri 6.634 casi di Covid-19, il dato quotidiano più alto registrato finora. Ieri nel Paese i contagi erano stati 6.178. Il totale dei contagi ad oggi è 416.363. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 40, per complessivi 41.902 decessi.

"Questo è il dato più alto registrato finora e un duro monito per tutti - ha detto Yvonne Doyle, direttrice della Public Health England, citata dal Guardian - i segnali sono chiari. I tassi di positività stanno aumentando in tutte le fasce d'età e continuiamo a vedere picchi nei tassi di ricovero e in terapia intensiva".