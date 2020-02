Coronavirus, quarto morto da quarantena Diamond Princess

Una quarta persona è morta in Giappone dopo essere stata portata in ospedale dal periodo di quarantena osservato all'interno della Diamond Princess, la nave da crociera rimasta ancorata nel porto di Yokohama. Lo riporta la tv pubblica nipponica Nhk, secondo cui la vittima è un uomo ultraottantenne. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui