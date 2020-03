Coronavirus, primo hotel trasformato in ospedale a Madrid

Un primo hotel di Madrid è stato trasformato in una struttura ospedaliera, per curare i casi meno gravi di coronavirus che non richiedono il ricovero. Questo "alleggerirà la pressione" nel sistema sanitario, hanno affermato le autorità spagnole. Un altro albergo a quattro stelle in città, il Marriot Auditorium, sarà aperto ai pazienti da venerdì. In totale, sono stati "resi disponibili 9mila posti letto in oltre 40 hotel".