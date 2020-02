Coronavirus, primo caso in Svizzera: nel canton Ticino

Coronavirus, Milano deserta: mezzi pubblici vuoti e mercati abbandonati IPA 1 di 69 IPA 2 di 69 3 di 69 IPA 4 di 69 IPA 5 di 69 IPA 6 di 69 IPA 69 di 69 IPA 69 di 69 69 di 69 IPA 10 di 69 IPA 11 di 69 IPA 12 di 69 IPA 13 di 69 IPA 14 di 69 IPA 15 di 69 IPA 16 di 69 IPA 17 di 69 IPA 18 di 69 IPA 19 di 69 IPA 20 di 69 IPA 21 di 69 IPA 22 di 69 IPA 23 di 69 IPA 24 di 69 25 di 69 IPA 26 di 69 IPA 27 di 69 28 di 69 29 di 69 30 di 69 31 di 69 32 di 69 33 di 69 IPA 34 di 69 35 di 69 IPA 36 di 69 37 di 69 IPA 38 di 69 39 di 69 IPA 40 di 69 41 di 69 IPA 42 di 69 IPA 43 di 69 IPA 44 di 69 45 di 69 IPA 46 di 69 47 di 69 IPA 48 di 69 49 di 69 IPA 50 di 69 51 di 69 IPA 52 di 69 53 di 69 IPA 54 di 69 55 di 69 IPA 56 di 69 57 di 69 IPA 58 di 69 59 di 69 60 di 69 61 di 69 62 di 69 63 di 69 64 di 69 65 di 69 66 di 69 67 di 69 68 di 69 IPA 69 di 69 leggi dopo slideshow ingrandisci Mascherine sul volto, mezzi pubblici meno affollati e mercati rionali con poca gente. Solo in centro si vedono ancora turisti ma tutti con la mascherina.: Milano affronta l'impennata della diffusione di contagi da Coronavirus fra precauzioni e normalità. Trenord e Atm hanno anche annunciato di aver effettuato una sanificazione straordinaria dei treni e delle carrozze metro in questi giorni. Una città un po' più vuota, compresi gli scaffali di qualche supermercato, e meno attiva. Ma si tratta di una somma di fattori: tanti stanno lavorando da casa, le multinazionali hanno permesso lo smartworking, le scuole chiuse e qualche vacanza magari già preventivata in occasione del Carnevale, che a Milano e provincia finisce il 29 febbraio.

In Svizzera è stato confermato il primo caso di coronavirus. Lo ha reso noto l’Ufficio federale della Sanità, precisando che il paziente è ricoverato nel canton Ticino. La diagnosi, si precisa in una nota, "è giunta con i risultati delle analisi di laboratorio effettuate a Ginevra". Lunedì il consigliere federale Alain Berset aveva presentato una serie di misure supplementari per far fronte all'epidemia.

