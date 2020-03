Coronavirus, primi tre contagi in Repubblica Ceca: erano stati in Italia

Sono stati registrati i primi tre casi di coronavirus in Repubblica ceca. Due pazienti sospetti sono stati ricoverati nell'ospedale Bulovka di Praga, il terzo a Usti nad Labem. I loro test sono stati inviati in Germania per la conferma. Uno di loro è un 68enne ceco tornato da una conferenza all'università di Udine. La seconda è una 21enne americana che studia a Milano, mentre il terzo è un 44enne ceco, rientrato dalle ferie in Veneto.

