Coronavirus, premier Johnson: "La variante inglese è più mortale"

IPA

"La cosiddetta variante inglese del Covid-19 non solo è più contagiosa del ceppo originario, ma stando agli ultimi dati elaborati dagli esperti potrebbe essere anche più mortale". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, durante l'aggiornamento giornaliero sull'andamento della pandemia. La nuova variante è stata rilevata per la prima volta nel Kent a settembre. Da allora è diventata la versione dominante del virus in Inghilterra e Irlanda del Nord.