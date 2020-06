Coronavirus, è polemica in Germania per il "party galleggiante" a Berlino

E' polemica in Germania per un "party galleggiante" a Berlino. Oltre un migliaio di fan della musica tecno si sono riuniti sul canale che attraversa il quartiere di Kreuzberg con piccoli gommoni e qualche barcone per richiamare l'attenzione delle istituzioni sui club della capitale, esclusi dagli aiuti finanziari. L'iniziativa si è poi trasformata in un raveparty con tanto di intervento della polizia per disperdere la manifestazione dove non si stavano rispettando le distanze di sicurezza.