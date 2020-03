Coronavirus, Oms: "Preoccupati per i Paesi che non prendono misure"

"L'epidemia è una minaccia per tutti. Siamo preoccupati perché alcuni governi non hanno preso la situazione con la necessaria serietà, o hanno deciso che non c'è nulla che possano fare", Lo ha detto il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, invitando ad "agire con velocità e determinazione". Ghebreyesus ha poi sottolineato: "Siamo preoccupati per l'aumento dei Paesi che segnalano casi".

