Coronavirus, Oms: "L'Europa impari dalle azioni dell'Italia"

"L'Italia è diventata la piattaforma per il know-how in Europa". Lo ha detto il direttore regionale dell'Oms per l'Europa Hans Kluge, aggiungendo che il Vecchio continente dovrebbe imparare dal nostro Paese sulla gestione dell'emergenza coronavirus. Ulteriori apprezzamenti sono stati poi rivolti al ministro della Salute, Roberto Speranza, "per avere condiviso i dati in modo trasparente".