Coronavirus, Oms: "In Italia sviluppi positivi grazie a distanziamento"

"In Italia e in altri Paesi Ue, in seguito alle misure di distanziamento sociale, vediamo un plateau o una riduzione nei nuovi casi di coronavirus. Dobbiamo monitorare questi sviluppi positivi da vicino". Lo ha detto Hans Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Oms. "La situazione - ha però sottolineato - rimane seria e non uniforme in Europa, dove Spagna, Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia hanno ancora il più alto numero di casi".