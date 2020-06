Coronavirus, Oms: "In Europa va meglio ma peggiora nel mondo"

L'emergenza coronavirus "nel mondo sta peggiorando anche se in Europa è migliorata". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un briefing con i rappresentanti degli Stati membri dell'Agenzia Onu. Nelle ultime due settimane si sono registrati "100mila nuovi casi" di Covid-19 in un giorno. Il 75% dei contagi, ha chiarito, "sono in dieci Paesi, in America del Nord e del Sud e nel Sud-est asiatico". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui