Coronavirus, Oms: è il momento di prepararsi alla prossima pandemia

L'emergenza coronavirus "passerà, ma mentre lavoriamo per rispondere a questa pandemia dobbiamo lavorare di più per prepararci alla prossima". Lo afferma il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aggiungendo: "Adesso abbiamo l'opportunità per gettare le basi per sistemi sanitari resilienti nel mondo". E sul ritorno al lockdown avverte: "E' un rischio molto reale se i Paesi non gestiscono la transizione con un approccio a fasi".

