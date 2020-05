Coronavirus, oltre 140mila morti in Europa

In Europa il coronavirus ha causato la morte di oltre 140mila persone. E' quanto risulta da un conteggio effettuato dalla France Presse. Tre quarti delle vittime si sono registrate in Italia (28.236), Regno Unito (27.510), Spagna (24.824) e Francia (24.594). Con un totale di 140.096 morti su 1.495.293 casi, l'Europa è il continente più colpito dalla pandemia di Covid-19, che ha ucciso 234.987 persone in tutto il mondo.