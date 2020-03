Coronavirus, Obama contro Trump: "Situazione in Usa peggiorerà"

Barack Obama scende in campo in difesa delle misure di distanziamento sociale che Donald Trump vorrebbe presto rivedere in merito all'emergenza coronavirus negli Stati Uniti. "La situazione è destinata a peggiorare in tutto il Paese", ha detto l'ex presidente Usa citando un articolo sulla grave situazione degli ospedali di New York. "Serve mantenere le politiche di distanziamento sociale", ha aggiunto.