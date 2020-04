Coronavirus, nuovo record di morti in Francia: altri 762 in 24 ore

Nuovo record di morti in un solo giorno in Francia con 762 decessi nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime del coronavirus sale quindi a 15.729, tra cui 10.129 negli ospedali e 5.600 nelle case di riposo. I dati sono stati diffusi dal direttore generale della Sanità Jerome Salomon. Migliora la situazione nelle rianimazioni, dove per il sesto giorno consecutivo si registra un calo di ricoveri: attualmente se ne contano 6.730 in tutto. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sul coronavirus cliccando qui