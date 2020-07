Coronavirus, nuove restrizioni su bar e palestre a Chicago

Il sindaco di Chicago, Lori Lightfoot, ha annunciato che rientreranno in vigore le restrizioni anti-Covid nei posti chiusi della metropoli statunitense a partire dal 24 luglio. I divieti riguarderanno luoghi quali bar (che non potranno servire al chiuso) e palestre (per le attività in cui sarebbe necessario togliere la mascherina). L'obiettivo dell'amministrazione è quello di rallentare la diffusione del virus, divenuta preoccupante.