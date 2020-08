Coronavirus, nuova impennata in Germania: 1.226 casi in un giorno

Sono 1.226 i nuovi casi di coronavirus registrati in Germania in 24 ore, secondo quanto riportato dall'Istituto Robert Koch. Il ministro della Salute, Jens Spahn, ha espresso preoccupazione: "E' senza dubbio inquietante", ha commentato alla Deutschlandfunk. "Abbiamo nuovi focolai in ogni regione non solo per chi rientra dai viaggi, ma anche per party e feste di ogni tipo. Se adesso non stiamo attenti, la situazione potrebbe peggiorare".

Stati Uniti - Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati registrati 46.808 nuovi casi e altri 1.074 morti. I dati portano così il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a quota 5.141.208 e il totale dei decessi a 164.537.

Argentina - Ma la pandemia viaggia veloce anche in Argentina, dove nelle ultime 24 ore ha causato 241 morti, un record per un solo giorno, portando il totale generale dei decessi da marzo a 5.004. Il ministero della Sanità ha reso noto che la curva dei casi di Covid-19 continua la sua ascesa, con 7.043 casi per la giornata ed un bilancio complessivo che ha raggiunto quota 260.911: una cifra che porta l'Argentina a superare l'Italia per numero di casi. Per questo l'Oms ha espresso preoccupazione per l'andamento del contagio in Argentina, un Paese dove per mesi l'infezione è sembrata sotto controllo.

Australia - Lo Stato australiano di Victoria ha registrato 21 decessi nelle ultime 24 ore, il livello più alto dall'inizio della pandemia: lo ha reso noto il dipartimento della Sanità locale. Il nuovo dato porta il bilancio delle vittime nello Stato a quota 267. Allo stesso tempo, sono stati registrati 410 nuovi casi, per un totale di 15.251 contagi. A livello nazionale le statistiche della Johns Hopkins University indicano che, ad oggi, in Australia si registrano 22.127 infezioni, inclusi 352 morti.

Russia - Il numero complessivo di casi di contagio in Russia ha superato quota 900mila. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5.102 casi per un totale di 902.701 infezioni dall'inizio della pandemia. Il bilancio giornaliero conta anche 129 decessi, dato che fa salire il bilancio a 15.260.