Coronavirus, Niccolò è riuscito a partire per l'Italia

Niccolò è partito per l'Italia: lo studente 17enne di Grado, bloccato a Wuhan per due volte a causa della febbre, è riuscito al terzo tentativo a lasciare la città focolaio dell'epidemia del nuovo coronavirus. Dopo aver finalmente superato i controlli medici, il ragazzo è salito a bordo dell'aereo dell'Aeronautica militare italiana che è decollato in piena notte per riportarlo in patria.