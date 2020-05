Coronavirus, New York: Broadway resta chiusa fino a settembre

I teatri di Broadway a New York resteranno chiusi per il coronavirus almeno fino al 6 settembre. Lo afferma la Broadway League, sottolineando che una data esatta per la riapertura non e' ancora stata decisa. Per i teatri di Broadway si tratta di un brutto colpo: ogni settimana di chiusura equivale alla perdita di 30 milioni di dollari di entrate dalla vendita di biglietti.