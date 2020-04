Coronavirus, nel New Jersey la distanza di sicurezza è di "uno Springsteen"

Nel New Jersey la distanza sociale di sicurezza non si misura con il metro, ma con l'altezza di Bruce Springsteen. Forse per guadagnarci in appeal, le autorità dello Stato americano hanno esortato i cittadini a stare lontani gli uni dagli altri un metro e 80 centimetri, nuova "unità di misura" che corrisponderebbe all'altezza della superstar. The Boss infatti è nato proprio in New Jersy, a Long Branch, il 23 settembre 1949.