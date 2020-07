Coronavirus, Mosca annuncia: "Entro il 10 agosto brevettiamo vaccino"

Il vaccino per il Covid-19 a cui sta lavorando l'istituto nazionale di ricerca russo Gamaleya è stato inviato al ministero della Salute per la valutazione degli esperti e ci si aspetta che la sua registrazione avvenga tra il 10 e il 12 agosto. Secondo la Cnn, Mosca punta al 10 agosto per l'approvazione del vaccino in modo da essere il primo paese al mondo a compiere questo passo, "nonostante le preoccupazioni sulla sua sicurezza ed efficacia".