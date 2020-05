Coronavirus, media cinesi contro gli Usa: Pompeo e Bannon "una coppia di clown bugiardi"

Bennon, durante un talk show, ha dichiarato che la Cina ha commesso una sorta di "Chernobyl biologica" contro l'America, sostenendo la teoria che il coronavirus avrebbe avuto origine al Wuhan Institute of Virology, in linea con le ultime affermazioni della Casa Bianca.

Soltanto pochi giorni fa, la tv statale cinese Cctv, a conferma della tensione in crescita tra le prime due economie del pianeta, aveva denunciato ripetutamente Pompeo definendolo il "nemico comune dell'umanità" e accusato anche di "diffondere un virus politico" per le sue ripetute affermazioni secondo cui la pandemia avrebbe avuto origine in un laboratorio cinese.

Per Pechino sono accuse "infondate". Se Pompeo ha le "enormi prove" di cui ha parlato, hanno scritto i media di Stato, le "presenti al mondo, soprattutto agli americani che l'amministrazione continua a voler prendere in giro". La verità è "che Pompeo ha bluffato".

Gli esperti dell'Oms hanno definito come "speculazioni" le teorie circa un'origine in un laboratorio cinese del coronavirus e hanno sottolineato di non avere ricevuto alcuna prova in questo senso da parte degli Stati Uniti.